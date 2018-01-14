Бастрыкин рассказал о рекордном росте раскрываемости убийств в России

Москва, 14 января. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что раскрываемость убийств в России в 2017 году впервые превысила 93%, изнасилований — 98%.

В интервью «Российской газете» Бастрыкин пояснил, что следственная реформа позитивно отразилась на качестве досудебного производства. Она также повысила уровень обеспечения прав и законных интересов всех участников уголовного процесса.

Глава следственного ведомства добавил, что статические данные лишний раз это подтверждают. В качестве примера Бастрыкин привел данные о раскрываемости убийств и изнасилований в России в прошлом году.

Напомним, что в сентябре 2017 года СК праздновал 10-летний юбилей со для образования ведомства. В своем поздравлении президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники Следственного комитета России успешно решают задачи по расследованию особо опасных преступлений.

По словам главы государства, представители СК РФ вносят большой вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, они также защищают права простых граждан.