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Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью
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    Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью

    13:07  14 Января 2018  /обновлено: 13:07  14 Января 2018
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    Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью

    Москва, 14 января. Скончавшийся недавно известный советский и российский актер Михаил Державин, как оказалось, успел попрощаться со своими поклонниками. Ставшее последним видеообращение было записано в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале с Юлией Меньшовой и Максимом Галкиным.

    На передаче ведущие вместе с пожилым актером вспоминали телевизионные шоу советских времен — в том числе знаменитый «Кабачок «13 стульев», в котором Державин в роли Пана ведущего в течение 14 лет приветствовал зрителей и прощался с ними.

    «Я вел в течение 14 лет программу, которую обожали в Советском Союзе, потому до этой программы такой программы не было даже в Советском Союзе. В день снимали по две передачи. Утром, потом мчались в театр, где зрители нас называли как называли нас именами сегодняшнего эфира «Кабачок 13 стульев». Мне кричали – Пан ведущий», — рассказал актер.

    Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью

    На передаче был записан короткий видеоролик, в котором актер, выглядевший уставшим и изможденным, повторил прощание Пана ведущего, еще не зная, что оно будет последним в его судьбе.

    «Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: «Всего вам доброго», – сказал Михаил Державин.

    Напомним, президент Путин выступил со словами соболезнования в связи со смертью Михаила Державина. Президент назвал его «блестящим актером», чьи «исключительный талант, обаяние и тонкий юмор принесли ему заслуженную славу и огромную зрительскую любовь».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #державин
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