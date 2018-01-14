Державин успел попрощаться со зрителями перед смертью

Москва, 14 января. Скончавшийся недавно известный советский и российский актер Михаил Державин, как оказалось, успел попрощаться со своими поклонниками. Ставшее последним видеообращение было записано в студии программы «Сегодня вечером» на Первом канале с Юлией Меньшовой и Максимом Галкиным.

На передаче ведущие вместе с пожилым актером вспоминали телевизионные шоу советских времен — в том числе знаменитый «Кабачок «13 стульев», в котором Державин в роли Пана ведущего в течение 14 лет приветствовал зрителей и прощался с ними.

«Я вел в течение 14 лет программу, которую обожали в Советском Союзе, потому до этой программы такой программы не было даже в Советском Союзе. В день снимали по две передачи. Утром, потом мчались в театр, где зрители нас называли как называли нас именами сегодняшнего эфира «Кабачок 13 стульев». Мне кричали – Пан ведущий», — рассказал актер.

На передаче был записан короткий видеоролик, в котором актер, выглядевший уставшим и изможденным, повторил прощание Пана ведущего, еще не зная, что оно будет последним в его судьбе.

«Дорогие друзья, наша встреча подошла к концу. Настало время попрощаться с вами и сказать вам: «Всего вам доброго», – сказал Михаил Державин.

Напомним, президент Путин выступил со словами соболезнования в связи со смертью Михаила Державина. Президент назвал его «блестящим актером», чьи «исключительный талант, обаяние и тонкий юмор принесли ему заслуженную славу и огромную зрительскую любовь».