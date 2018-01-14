Крупнейшая в РФ козья ферма открылась в Марий Эл

Москва, 14 января. В субботу в Сернурском районе Марий Эл открылась крупнейшая в России козья ферма «Лукоз», сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Козья ферма на 5 тыс. голов открылась сегодня в деревне Кочанур. Она является не только самой крупной в России, но и одной из крупнейших в Европе», — пояснили в пресс-службе.

На создание фермы было выделено 60 млн рублей. Новая козья ферма помогла «Лукозу» увеличить надои молока и довести их до 2,5 тысяч тонн в год. Таким образом, в прошлом году надои увеличились на 37% по сравнению с показателями прошлого года.

Отметим, что ферма в Марий Эл является не только самой крупной в России, но и одной из крупнейших в Европе.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что сельское хозяйство в нашей стране является одним из локомотивов отечественной экономики. Российские фермеры на деле доказывают, что умеют эффективно делать свое дело.