Турция обстреляла позиции сирийских курдов в Африне

Дамаск, 14 января. Турецкие военные обстреляли позиции сирийских курдов из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС) в Африне.

По данным телеканала Haberturk, артиллерийские удары с территории приграничной турецкой провинции Хатай в ответ были нанесены в ответ на обстрел территории Турции. Напомним, Анкара считает СНС и сирийскую партию «Демократический союз»террористическими организациями, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, пишет ТАСС.

Накануне лидер страны Тайип Эрдоган заявил, что Турция уничтожит террористов в Африне, если они не сдадутся. Ранее он также не исключал проведения военной операции против них в сирийском кантоне Африн.