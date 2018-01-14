Премьер Венгрии назвал плохой политику ЕС по отношению к России

Берлин, 14 января. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал политику Евросоюза за отношение к РФ. Слова политика приводятся в газете Welt am Sonntag, которой Орбан дал интервью.

«ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя», — считает венгерский премьер.

По его словам, Венгрия имеет лишь условное влияние в Европейском союзе. Последнее слово всегда остается за более крупными членами ЕС, которые настаивают на санкциях против России. Орбан подчеркнул, что Венгрия отказалась от своего вето, чтобы сохранить единство Евросоюза.

Премьер-министр также добавил, что сейчас принято критиковать российские власти, «чтобы считаться порядочным европейцем». Любые положительные слова говорить рискованно.

Орбан признал, что президент РФ Владимир Путин сделал свою страну снова сильной, однако, по его словам, Россия продолжает оставаться актером в мировой политике. В то время как у Запада на первом месте свобода, в РФ делают все для того, чтобы держать сплоченным большую страну.

Ранее Владимир Путин заявил, что западные санкции помогли России поднять производство в ряде сложных отраслей. В частности, РФ восстановила компетенцию в авиастроении, фармацевтике, сельском хозяйстве, ракетной области, радиоэлектронике, а также в тяжелом машиностроении.