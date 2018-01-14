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Общество
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Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ
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    Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ

    12:43  14 Января 2018  /обновлено: 13:05  14 Января 2018
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    Сотрудничество с РФ хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ

    Москва, 14 января. Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что опубликованные в СМИ документы, в которых глава страны якобы обращался в ФСБ, являются фальшивкой.

    По словам эксперта, киевские власти будут называть «фейком» даже настоящие показания. Впрочем, он предположил, что конкретно в этом случае, скорее всего, речь идет о фальсификации.

    Асафов считает, что данные подделки необходимы для политического давления на Порошенко, передает RT.

    «Они (документы — Прим.ред.) нужны для политического давления на Порошенко, потому что в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — предположил специалист.

    Сотрудничество с РФ хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ

    Политолог также полагает, что к публикации документов может быть причастен экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, отметив, что грузинский политик хочет «занять место Порошенко».

    «Хотя это несбыточная мечта, но его американские наставники ему именно так объяснили — что это возможно, что это является конечной целью», — резюмировал он.

    Ранее грузинский телевизионный канал «Рустави 2» обнародовал якобы принадлежащее Порошенко заявление, датированное 2007 годом, в котором тот дал обещание не заниматься антироссийской деятельностью. 

    Напомним, в рамках ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал действия бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине «плевком в лицо украинского и грузинского народов».

    Скандальный политик в сентябре 2017 года прорвался через польско-украинскую границу, был задержан украинской полицией с третьей попытки. После этого Саакашвили призвал украинцев выйти на митинг против украинских властей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #украина #порошенко #саакашвили
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