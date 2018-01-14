Сотрудничество с РФ в глазах украинцев хуже людоедства: эксперт отреагировал на новость о Порошенко и ФСБ

Москва, 14 января. Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что опубликованные в СМИ документы, в которых глава страны якобы обращался в ФСБ, являются фальшивкой.

По словам эксперта, киевские власти будут называть «фейком» даже настоящие показания. Впрочем, он предположил, что конкретно в этом случае, скорее всего, речь идет о фальсификации.

Асафов считает, что данные подделки необходимы для политического давления на Порошенко, передает RT.

«Они (документы — Прим.ред.) нужны для политического давления на Порошенко, потому что в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — предположил специалист.

Политолог также полагает, что к публикации документов может быть причастен экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, отметив, что грузинский политик хочет «занять место Порошенко».

«Хотя это несбыточная мечта, но его американские наставники ему именно так объяснили — что это возможно, что это является конечной целью», — резюмировал он.

Ранее грузинский телевизионный канал «Рустави 2» обнародовал якобы принадлежащее Порошенко заявление, датированное 2007 годом, в котором тот дал обещание не заниматься антироссийской деятельностью.

Напомним, в рамках ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал действия бывшего главы Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украине «плевком в лицо украинского и грузинского народов».

Скандальный политик в сентябре 2017 года прорвался через польско-украинскую границу, был задержан украинской полицией с третьей попытки. После этого Саакашвили призвал украинцев выйти на митинг против украинских властей.