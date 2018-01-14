В Госдуме надеются на потепление отношений с Прагой после выборов в Чехии

Москва, 14 января. В российской Государственной Думе выразили надежду на потепление отношений между РФ и Чехией вне зависимости от результатов президентских выборов в стране. С соответствующим заявлением выступил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа.

В настоящее время, отметил Чепа, многие польские политики допускают «русофобские действия», однако РФ поддерживает и развивает с Чехией «нормальные» торгово-экономические отношения.

«Я хочу только надеяться на улучшение отношений между нашими странами, которых связывают долгие годы дружбы, несмотря на какие-то, будем говорить, русофобские действия многих политиков Чехии сегодня. При любом исходе выборов», — заявил депутат от «Справедливой России» в беседе с РИА Новости.

Чепа отметил, что важно, чтобы при оценке результатов выборов «не заподозрили руку Кремля».

Напомним, в ходе первого тура президентских выборов в Чехии действующий президент Милош Земан, являющийся сторонником пророссийской линии в Евросоюзе, получил существенный перевес над своим соперником Йиржи Драгошем — в первом туре за кандидатов проголосовали 38,57% и 26,6% соответственно.

Ранее Земан заявлял в беседе с президентом Путиным, что «Россия для Чехии в 10 раз важнее Франции» — такой вывод он сделал исходя из количества чешских предпринимателей, принявших решение сопровождать его во время визита в Россию. Земан неоднократно выступал против антироссийских санкций ЕС.