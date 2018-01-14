«Просто смотрит на войну»: на Украине раскритиковали ООН за невмешательство в конфликт в Донбассе

Киев, 14 января. Бывший представитель Украины в минской контактной группе, дипломат Роман Бессмертный раскритиковал ООН за бездействие в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе.

«В чем парадоксальность ситуации? Это едва ли не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает», — возмутился он в эфире телеканала ZIK.

По его словам, ООН просто «смотрит» на войну, как два участника, «два фундатора ООН воюют». И это при том, как подчеркивает Бессмертный, что «суть организации» состоит в том, чтобы «не допустить войну». Гнев его вызвало также и то, что ООН не пытается повлиять на Россию, хотя она является постоянным членом организации.

«Весь год Украина в Совете Безопасности как непостоянный член, но Россия — постоянный. Год идет война, а ООН смотрит на все это, не имеет даже программы относительно энергоресурсов, ни помощи военнопленным, потому что их же там нет, это люди с неизвестным статусом!» — заявил Бессмертный.

Отметим, что российские власти неоднократно заявляли о том, что не РФ не является участницей внутриукраинского конфликта, а все утверждения о переброске российских войск на Украину не имеют ничего общего с действительностью.

В частности, спикер МИД РФ Мария Захарова называла такие утверждения «пропагандистской фальшивкой».

«Фраза «Россия вошла в Донбасс» не имеет под собой вообще никакой фактуры. Неужели вы тоже считаете, что перебрасывались десятки тысяч танков, что в гуманитарных конвоях ввозилась тяжёлая бронетехника?», — заявила она.

Отметим, что Киев, в свою очередь, ни разу и не смог представить реальных подтверждений присутствия войск РФ на Украине.