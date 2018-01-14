Американские врачи потребовали проверить психическое здоровье Трампа

Вашингтон, 14 января. Главный врач Белого дома Ронни Джексон получил письмо, подписанное десятками американских психиатров и неврологов, в котором они требуют срочно проверить душевное здоровье президента США Дональда Трампа.

Психологи Америки потребовали от Джексона обязательно провести стандартные тесты для исследования психического здоровья Трампа — «не только ради него самого, но ради всех американцев!» Как отмечают подписавшие письмо врачи, их сильно обеспокоил тот факт, что психологическое тестирование исключено из программы планового медосмотра президента: «Осмотр должен непременно включать оценку психологического состояния 71-летнего президента».

Врачи, по их словам, обеспокоены целым рядом признаков ухудшения когнитивных и умственных функций президента Трампа, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» со ссылкой на CNN. Среди прочего подписавшие письмо указали на «сложности, которые президент испытывает, пытаясь завершить свою мысль во время речи», «неспособность узнавать старых друзей», «частое повторение одних и тех же фраз», «сложности с чтением, слушанием и восприятием информации», а также «очевидным сокращением активного словаря в течение последних лет, с явным упором на гиперболы». Джексона призвали также провести стандартный тест на деменцию.