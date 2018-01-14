Американские врачи потребовали проверить психическое здоровье Трампа
Вашингтон, 14 января. Главный врач Белого дома Ронни Джексон получил письмо, подписанное десятками американских психиатров и неврологов, в котором они требуют срочно проверить душевное здоровье президента США Дональда Трампа.
Психологи Америки потребовали от Джексона обязательно провести стандартные тесты для исследования психического здоровья Трампа — «не только ради него самого, но ради всех американцев!» Как отмечают подписавшие письмо врачи, их сильно обеспокоил тот факт, что психологическое тестирование исключено из программы планового медосмотра президента: «Осмотр должен непременно включать оценку психологического состояния 71-летнего президента».
Врачи, по их словам, обеспокоены целым рядом признаков ухудшения когнитивных и умственных функций президента Трампа, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» со ссылкой на CNN. Среди прочего подписавшие письмо указали на «сложности, которые президент испытывает, пытаясь завершить свою мысль во время речи», «неспособность узнавать старых друзей», «частое повторение одних и тех же фраз», «сложности с чтением, слушанием и восприятием информации», а также «очевидным сокращением активного словаря в течение последних лет, с явным упором на гиперболы». Джексона призвали также провести стандартный тест на деменцию.
«Доктор Джексон, мы не завидуем вам, ведь вам придется проводить на этой неделе клиническое исследование под столь пристальным вниманием, — указано в письме. — Тем не менее, так вы можете послужить лучшим образом медицине, просто делая то, что вас учили делать».