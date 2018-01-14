Экипаж столкнувшегося с сухогрузом танкера погиб — власти Ирана

Москва, 14 января. Все члены экипажа нефтяного танкера, столкнувшегося с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, погибли, заявили представители ВМС Ирана.

Инцидент произошел 6 января.

Unfortunately an explosion on board the Sanchi!! The tanker is still drifting and fire is still on! be prepared for teh worst in terms of pollution. https://t.co/vdsHfiO9iN — Swansea IISTL (@swansea_dst) January 11, 2018

Напомним, что иранский танкер SANCHI, находящийся в море под панамским флагом, столкнулся с сухогрузом из Гонконга CF Crystal неподалеку от восточного побережья Китая. По информации телеканала Press TV, все члены экипажа танкера погибли. Всего на борту нефтевоза находилось около 30 человек, большая часть из которых была гражданами Ирана. На борту сухогруза был 21 человек, все они выжили.

После столкновения связь с экипажем прервалась. В четверг министерство транспорта КНР сообщило, что на танкере произошел взрыв.