Исторический рекорд: «Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмом

Москва, 14 января. Спортивная драма «Движение вверх» с российским актером Владимиром Машковым в главной роли стала самым кассовым фильмом за всю историю отечественного кинематографа.

По имеющимся данным, кинолента режиссера Антона Мегердичева на сегодняшний день смогла собрать в российском прокате 1 миллиард 693 миллиона рублей и опердила мультипликационный фильм «Последний богатырь» с 1 миллиардом 672 миллионами.

Предыдущий лидер по сборам продержался на первой позиции менее двух месяцев.

Ленту посмотрело 6,63 миллиона зрителей, но специалисты уверены, что это не предел.

Фильм вышел в прокат 28 декабря 2017 года, пишет «Газета Кемерова».

Картина «Движение вверх» основана на реальных событиях — фильм рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде-1972. В финале олимпийского турнира советская команда обыграла сборную США, которая не знала поражений в течение 36 лет.

Напомним, в мае 2016 года президент России Владимир Путин поздравил баскетболистов ЦСКА с исторической победой в финале Евролиги. В финальном поединке армейцы сумели перевести игру в овертайм и обыграть турецкий «Фенербахче».

Последний раз столичный ЦСКА побеждал в престижнейшем турнире Европы в 2008 году.

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