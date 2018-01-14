Миллиарды Грудинина: политолог прокомментировал данные ЦИК о зарубежных счетах бизнесмена

Предвыборная кампания только начинает набирать обороты, а некоторые претенденты на должность главы государства уже привлекли к себе внимание. В последние дни пользователи социальных сетей и форумов активно обсуждают скандал с регистрацией в ЦИК кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина. Россиян интересует, откуда у директора совхоза взялись 7,5 млрд рублей на зарубежных счетах. Подробности в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, 12 января сотрудники Центральной избирательной комиссии зарегистрировали кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Во время заседания комиссии, как сообщили в ЦИК, выяснилось, что перед подачей заявления Грудинин за один день избавился от ценных бумаг на зарубежных счетах на сумму в 7,5 млрд рублей. Это и вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Грудинин предоставил ЦИК два документа: уведомление о том, что не имеет наличных и других ценностей в иностранных банках, и еще один, об изменениях размера и источников доходов. В последнем в графе «иные ценные бумаги» были отражены несколько вкладов, в том числе 200 ценных бумаг номинальной стоимостью почти 14 миллионов рублей каждая, 200 еврооблигаций (тоже почти по 12 миллионов) и еще опцион на 82 миллиона рублей. Все вклады были размещены в банке Лихтенштейна и датированы 8 января.

«Копаться в финансовом и предпринимательском прошлом кандидатов в президенты от коммунистической партии это популярный спорт. Да, конечно, название «директор совхоза» — это не более чем рекламная вывеска, бренд. Но по сути своей, Грудинин является капиталистом в чистом виде, олигархом. И основные доходы у него вовсе не от прямой сельскохозяйственной деятельности, а как раз от продажи и сдачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения. Он фактически единолично владеет большим количеством плодородных земель в ближайшем Подмосковье. Эти деньги появились в процессе такой «трудовой», если ее так можно назвать, деятельности», — рассказывает корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

При этом сам кандидат в президенты рассказывал, что в Совхозе имени Ленина он официально проработал 35 лет, трудился он и подростком. Но даже будучи директором предприятия, Павел Грудинин не смог бы заработать на открытие таких крупных счетов за рубежом.

«Для коммунистов это очень неприятный момент. Они попытаются придумать какое-то вялое, несерьезное обоснование этим счетам, которого, возможно, хватит для традиционного электората. А вот нетрадиционным избирателям, которые из-за ностальгии по СССР хотели бы голосовать за «честного» директора совхоза, стоит призадуматься. У нас достаточно много кандидатов, поэтому будет из кого выбрать, особенно если захочется отдать свой голос экзотическим способом», — продолжает политолог.

И действительно, сразу после начала скандала, руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что у Грудинина не было ценных бумаг на сумму в несколько миллиардов.

«Нет никаких 7,5 млрд рублей, как сообщали ранее. На трех счетах у него было порядка 35 млн рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 млн, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 млрд» — пояснил пресс-секретарь.

Однако если открывать на сайте ЦИК предоставленные лично Грудининым «Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, о счетах (вкладах) в банках...», то там картина другая.

«Грудинин выполнил формальное условие для допуска к избирательной кампании, они ему не принадлежат. Я слышал какое-то безумное оправдание, что они были открыты без его ведома и подписи, но понятное дело, что это быстрая отговорка, быстрая реакция. Грудинин и его юристы подготовились, но они не думали, что эта тема так быстро станет достоянием широкой общественности. К слову, для традиционного представителя коммунистического электората, с пенсией в 10 тысяч рублей, абсолютно не принципиально, миллионы или миллиарды, для людей все равно это огромные деньги. Для КПРФ — это большой репутационный ущерб. Почему коммунисты, которые выступают за свободу, равенство и социализм должны голосовать за олигарха?» — задается вопросом собеседник ФАН.

При этом другой эксперт, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев считает, что деньги бизнесмена так и остались за рубежом. «На его российских счетах этих 7,5 млрд рублей нет. Значит, они так и остались в иностранных банках — просто были переведены на другой счет». Аналитик допускает, что средства могли быть переведены на счет одного из друзей кандидата.

Павел Грудинин стал вторым после лидера КПРФ Владимира Жириновского официально зарегистрированным кандидатом на пост президента России. Павел Грудинин занимает ряд общественных должностей: он член экспертного совета при правительстве России, заместитель председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты. С марта 1995 года является директором совхоза имени Ленина.