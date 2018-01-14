Сирия, 14 января. Беженцы возвращаются в район Западной Гуты Дамаска. Боевики провели контрнаступление в южной части Идлиба, использовав химоружие. Высокопоставленные лидеры вооруженной оппозиции были уничтожены в Дамаске и Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: проводят боевые вылеты в провинциях Алеппо и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взяли в плен двух боевиков «Ахрар Аш-Шам» на юге провинции Алеппо; уничтожили одного из главарей вооруженной оппозиции в районе аэропорта «Абу Духур» в Идлибе.

«Исламское государство»1: заявляет о потерях курдов в боях за город Гаранидж на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия** (ССА): возобновила бои с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: применила химоружие против САА в южной части Идлиба.

«Ахрар Аш-Шам»: лишилась одного из высокопоставленных лидеров в боях с САА на северо-востоке Дамаска.

Курды: подверглись обстрелу турецких войск в северной части Алеппо; утверждают, что более 100 ИГИЛовцев были уничтожены в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: оказывает курдам поддержку в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Более 500 семей, эвакуированных из района Западной Гуты Дамаска, вернулись в свои дома в городах Бейт-Джинн и Мугр Аль-Мир, а также в близлежащих населенных пунктах, передает информационный портал Al Masdar News. Напомним, исламисты антиправительственных формирований, ранее действовавших в данном районе, выехали в сторону провинций Идлиб и Даръа в конце декабря, после того как приняли условия мирного соглашения с сирийским правительством. Инженерные подразделения САР сразу же приступили к разминированию освобожденных территорий. На данный момент район Бейт-Джинна полностью безопасен для проживания мирных жителей, большинство из которых были вынуждены оставить родные места около трех лет назад.

В Восточной Гуте не прекращаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками союзных группировок «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам». Как передает военный источник в сети Twitter (daraa_now), в столкновениях у города Хараста был уничтожен один из высокопоставленных лидеров «Ахрар Аш-Шам» Абу Надер Аль-Аос. Известно, что Абу Надер планировал многие вылазки радикалов, в том числе атаку на военную базу САА в Харасте. Его смерть является серьезной потерей для сил вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

Турецкая армия вновь атаковала опорные пункты Отрядов народной самообороны (YPG) в северо-западной части провинции Алеппо. Согласно информации курдских источников, Турция открыла артиллерийский огонь по позициям YPG, нанеся серьезный урон обороне курдов вблизи населенных пунктов Караха Бабе и Джиср-Хашраке. Курдские войска, в свою очередь, нанесли ответные удары. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем в южной части провинции продолжаются столкновения между оппозиционными группировками и правительственной армией. Как передает агентство новостей Al Masdar News, во время военной операции САА военнослужащим САР удалось взять в плен двух боевиков, принадлежащих к числу группировки «Ахрар Аш-Шам». Исламисты были захвачены недалеко от освобожденного накануне стратегического города Таль Ад-Даман. Напомним, более десяти населенных пунктов были заняты сирийскими войсками при поддержке ВКС РФ менее чем за 15 часов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стали известны подробности столкновений между Демократической армией Сирии**** (SDF) и боевиками «Исламского государства», произошедших накануне в населенном пункте Гаранидж, расположенном на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как утверждают СМИ, подконтрольные международной коалиции и курдам, более ста террористов были ликвидированы в ходе противостояния. В свою очередь, медиа-порталы, связанные с ИГИЛ1, заявляют о гибели около 50-70 курдских бойцов. Напомним, ИГИЛовцам удалось отбить Гаранидж у сил SDF, несмотря на поддержку американских военных самолетов.

Провинция Даръа

Возобновились боестолкновения между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и радикалами террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству», на юго-западе провинции Даръа. По данным военного источника в социальной сети Twitter (hosienmortadapressnew), бои разворачиваются в районе блокпоста «Ар-Рабаи» у линии соприкосновения сил противников. Обе стороны несут потери в живой силе и военной технике. Подробности в настоящий момент уточняются.

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что террористы «Джебхат Ан-Нусры»1*** провели контрнаступление на юго-востоке Идлиба. Как передает информационное агентство Al Masdar News, боевики применили против правительственных сил химическое оружие. Исламисты выпустили снаряды с хлором по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА). Вследствие химатаки силы САР были вынуждены провести тактическое отступление и оставить несколько населенных пунктов. По предварительным данным Twitter-канала (IvanSidorenko1), САА и ее союзники покинули деревни Абу Омар, Хариба и Рабия.

Между тем в окрестностях стратегической авиабазы «Абу Духур» был ликвидирован один из высокопоставленных лидеров вооруженной оппозиции по прозвищу Юнда Аль-Малахем Кассара Малахем. Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты в данном районе, нанося точеные авиаудары по военным объектам антиправительственных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)