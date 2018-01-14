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Новости Сирии
Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»
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    Сирия и ВКС РФ спасают Идлиб: не только зона деэскалации, но и зона дислокации «Джебхат ан-Нусры»

    12:16  14 Января 2018  /обновлено: 12:16  14 Января 2018
    1730

    «Джебхат ан-Нусра»

    По мере продвижения подразделений Сирийской арабской армии (САА) и российских ВКС вглубь провинции Идлиб в западных СМИ поднимается все более мощная волна возмущения действиями союзных сил. Как утверждается в европейской и американской прессе, данное наступление нарушает договоренности о зонах деэскалации и установленный режим перемирия. Однако Запад как будто намеренно «забывает» о том, что в этом регионе помимо нескольких более-менее умеренных группировок, придерживающихся режима тишины, также дислоцируются террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) вместе с союзными вооруженными формированиями. Стоит отметить, что борьба с ними еще в конце прошлого года была заявлена Генштабом ВС РФ одной из главных целей российских сил в Сирии на 2018-й год.

    Карта военных действий — Идлиб

    На «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и ряд других террористических организаций из исламистской коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» действие перемирия не распространяется. Важно отметить, что «Ан-Нусра», являющаяся филиалом «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) в САР, остается самой непримиримой группировкой в стране, не готовой идти ни на какие соглашения. В настоящий момент она по-прежнему имеет наибольшее влияние в Идлибе, и потому ей удалось сплотить вокруг себя ряд менее крупных формирований. Часть из них ранее присоединились к режиму без огня, однако позже нарушили соглашение, совместно с «Тахрир аш-Шам» выступив против войск САР, например, в районе Восточной Гуты.

    Однако западные СМИ, в том числе, например, New York Times, пытаются представить ситуацию таким образом, будто бы провинция Идлиб — последний крупный регион, подконтрольный «повстанцам», борющимся с «жестоким режимом тирана Башара Асада». Эти самые «повстанцы», тем не менее, недавно атаковали военную базу САА, расположенную в другой зоне деэскалации — к северо-востоку от Дамаска, напомнил в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

    «Джебхат ан-Нусра»

    «Такая интерпретация западной прессой действий сирийской правительственной армии при поддержке российских ВКС в провинции Идлиб, действительно, имеет место. Но надо, прежде всего, понять, почему войска САР и наша авиация работают в этом регионе и какие цели преследуют. Напомню, что недавние попытки нападений на аэродром «Хмеймим» и базу в Тартусе с использованием БПЛА были совершены с территории Идлиба, что было доказано российской стороной. В этой провинции концентрируется множество вооруженных группировок, выступающих против правительства Сирии, и многие из них продолжали вести действия против армии САР и после соглашения о перемирии. Достаточно вспомнить о недавнем блокировании военной базы САА в Харасте. Бандгруппы, пытавшиеся захватить этот ключевой объект, дислоцируются, в частности, и в провинции Идлиб. Соответственно действия российских и сирийских сил направлены на то, чтобы исключить повторение подобных атак», — подчеркивает эксперт.

    База «Хмеймим»

    Кроме США и их союзников по международной коалиции, кампанию в Идлибе осудила также и Турция, которая наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов сирийского урегулирования. Но, несмотря на нагнетание в европейской и американской прессе, некоторое охлаждение в отношениях Москвы и Анкары вскоре уладится, и их недопонимания на этом фоне не перерастут в какой-то глубокий конфликт, уверен востоковед.

    «Российское военное командование в связи с попытками атак на базы РФ в Сирии направляло требование к Турции соблюдать ранее достигнутые соглашения в Астане. В Идлибе находится турецкий контингент, и Анкара является ответственной за эту зону деэскалации. Потому данный запрос был вполне правомерен. Турция между тем вызвала в МИД послов РФ и Ирана, заявив им о нарушении договоренностей Дамаском в зоне деэскалации «Идлиб». То есть противоречие, действительно, имеет место. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что действия российских и сирийских сил абсолютно правомерны. Несмотря на созданные районы прекращения боевых действий, суверенитет на всей территории Сирии по-прежнему принадлежит центральному правительству республики. Поэтому армия САР имеет право действовать в целях подавления террористических угроз в любой точке страны. Турция как страна-гарант урегулирования должна признать справедливость этих действий. Я считаю, что те недопонимания, которые возникли между Москвой и Анкарой, вскоре будут разрешены», — предполагает Борис Долгов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Егор Баренцев
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    #россия #сша #сирия #турция #дамаск #хмеймим #вкс рф #саа #иран #идлиб #тартус #джебхат ан-нусра #восточная гута #аль-каида #тахрир аш-шам
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