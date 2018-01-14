Макрон «порадовал» французов эротическим романом о жене Бриджит

Париж, 14 января. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался автором эротического романа. Откровенное произведение он написал в возрасте 16 лет. В нем Макрон поведал о начале своих отношений со своей будущей супругой Брижит.

О романе журналистам издания Closer рассказала бывшая соседка Макрона. По ее словам, как-то раз он попросил напечатать 300 страниц книги, которую он только что написал, пишет «Ньюинформ».

«Это был смелый роман, пикантный! Имена, конечно, были вымышленными, но, думаю, он хотел выразить то, что чувствовал в то время», — утверждает женщина.

Напомним, со своей будущей супругой Макрон познакомился, когда учился в школе. Она преподавала ему французский язык и вела театральный кружок. В брак они вступили в 2007 году.

Как отмечает RT, ранее французские таблоиды распространили новость о том, что автором эротических произведений оказалась и госсекретарь страны по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Скьяппа.

Произведения, по данным СМИ, она писала под псевдонимом Мари Минелли.