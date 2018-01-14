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Общество
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Украина
В Госдуме призвали отреагировать на нападение на Российский центр науки в Киеве
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    В Госдуме призвали отреагировать на нападение на Российский центр науки в Киеве

    11:41  14 Января 2018  /обновлено: 11:43  14 Января 2018
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    В Госдуме призвали отреагировать на нападение на Российский центр науки в Киеве

    Москва, 14 января. Российская сторона должна незамедлительно отреагировать на произошедшее в Киеве нападение украинских радикалов на Российский центр науки и культуры. Такое заявление сделал первый заместитель думского комитета по культуре, известный кинорежиссер Владимир Бортко.

    Напомним, вчера группа радикалов из украинской националистической организации «Черный комитет» повесила цепь с замком на ворота Российского центра науки и культуры. К стене около двери радикалы прикрепили листовку с надписью «Смерть России!»

    «Отреагировать нужно. Это же дипломатическая организация», — напомнил Бортко.

    В Госдуме призвали отреагировать на нападение на Российский центр науки в Киеве

    По словам режиссера, такое происшествие «свидетельствует об уровне охраны порядка на Украине».

    «Наверно, нужно послать ноту соответствующую. Это же не просто чье-то учреждение, это государственное учреждение, официальное», — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

    Российский центр науки и культуры в Киеве, деятельность которой радикалы в Киеве считают «антиукраинской пропагандой». Такой «пропагандой» «Черный комитет» объявил «курсы русского языка» и «организацию поездок украинских детей на территорию России», что «угрожает независимости Украины». Ранее радикалы уже атаковали Российский центр — на Рождество здание было облито красной краской, националисты пытались разбить стекла на фасаде.

    В Госдуме призвали отреагировать на нападение на Российский центр науки в Киеве

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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