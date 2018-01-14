В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»

Анкара, 14 января. Глава министерства Турции по делам Европейского союза Омер Челик сообщил, что турецкая сторона выступает против «привилегированного партнерства» с ЕС. Об этом передает информационное агентство Anadolu.

По словам турецкого министра, «Турция — это не лагерь для беженцев».

«Турцию нельзя воспринимать как «лагерь для беженцев», с которым необходимо работать по вопросу пресечения незаконной миграции или же в качестве «военного штаба» для обращений по борьбе с терроризмом», — заявил он.

Кроме того, он решительно подчеркнул, что «Турцию необходимо воспринимать в качестве государства».

Челик добавил, что Анкара отвергнет любую идею, предполагающую статус «привилегированного партнера».

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются удачно, а стороны рассчитывают на увеличение товарооборота. Об этом он сообщил по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Путин также подчеркнул, что хороших показателей в экономике удалось добиться благодаря совместным решениям об отмене ограничений.

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