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Политика
В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»
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    В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»

    11:44  14 Января 2018  /обновлено: 11:44  14 Января 2018
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    В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»

    Анкара, 14 января. Глава министерства Турции по делам Европейского союза Омер Челик сообщил, что турецкая сторона выступает против «привилегированного партнерства» с ЕС. Об этом передает информационное агентство Anadolu.

    По словам турецкого министра, «Турция — это не лагерь для беженцев».

    «Турцию нельзя воспринимать как «лагерь для беженцев», с которым необходимо работать по вопросу пресечения незаконной миграции или же в качестве «военного штаба» для обращений по борьбе с терроризмом», — заявил он.

    В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»

    Кроме того, он решительно подчеркнул, что «Турцию необходимо воспринимать в качестве государства».

    Челик добавил, что Анкара отвергнет любую идею, предполагающую статус «привилегированного партнера».

    В Турции призвали Евросоюз не рассматривать страну как «лагерь беженцев»

    Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются удачно, а стороны рассчитывают на увеличение товарооборота. Об этом он сообщил по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

    Путин также подчеркнул, что хороших показателей в экономике удалось добиться благодаря совместным решениям об отмене ограничений.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #евросоюз #турция #анкара #ес
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