Китайскому умельцу удалось разогнать «антикварный» компьютер в четыре раза

Пекин, 14 января. Китайскому программисту удалось разогнать выпущенный еще в далеком 2002 году процессор Intel практически в четыре раза, доказав, что возможности старого компьютерного оборудования далеко не исчерпаны. В то время как для большинства современных процессоров оверклокинг — увеличение тактовой частоты — даже в два раза практически недоступно, быстродействие старого процессора удалось увеличить с 1,2 до 4,5 ГГц.

Для своего радикального эксперимента китайский умелец, известный в Интернете под ником WYTIWX, использовал старый Intel Celeron серии Northwood, установленный на выпущенной в 2007 году материнской плате Asus P5K-E/WIFI-AP. Для того, чтобы разогнанный процессор не сгорел в считанные секунды, программисту пришлось создать мощную систему охлаждения — он залепил практически всю материнскую плату вместе с процессором термопастой и использовал для охлаждения трубки с жидким азотом.

Как отмечают профильные издания, разогнанный процессор прошел тест, показав стабильность работы в течение длительного времени. Суммарный прирост производительности составил 275%.