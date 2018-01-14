Очередная глупость: в Госдуме отреагировали на слова украинского генерала о технике из Крыма

Москва, 14 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал «очередной глупостью» заявление киевского генерала о том, что в украинской военной технике, которую Россия может передать Киеву из Крыма, могут якобы быть спрятанные взрывные устройства.

«Это очередная глупость… конечно же, никаких замыслов, умысла со стороны России вовсе нет», — передает РИА Новости слова Швыткина.

Он подчеркнул, что Москва отдает ту военную технику, которая непригодна, отметив, что российское вооружение намного «новее и экологичнее».

В прошедшую субботу экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью украинским СМИ сообщил, что украинскую военную технику, которую Россия может передать Украине из Крыма, нужно внимательным образом проверить на наличие «скрытых подрывных устройств».

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ планирует передать Киеву военные корабли и воздушные лайнеры из Крыма, отметив, что их состояние можно назвать «плачевным». Для утилизации не подлежащих транспортировке боевых припасов в Россию могут пригласить киевских экспертов, решительно подчеркнул российский президент.

Владимир Путин. Биография