Лжесотрудница пенсионного фонда похитила 45 тысяч рублей у пенсионерки в Новокузнецке

Кемерово, 14 января. Сотрудники полиции в Новокузнецке разыскивают мошенницу, которая похитила у пенсионерки около 45тысяч рублей под видом сотрудницы пенсионного фонда.

Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, неизвестная женщина позвонила 77-летней пенсионерке и представилась работницей пенсионного фонда, после чего проинформировала местную жительницу о накопительной пенсии на сумму более 16тысяч рублей. Мошенница отметила, что для получения денег необходимо предоставить реквизиты банковской карты и сообщить код, который придет на номер мобильного телефона пенсионерки.

Пожилая женщина следовала указаниям мошенницы, после чего с ее счета списали около 45000 рублей. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, устанавливают личность звонившей женщины. Сообщается, что номер телефона зарегистрирован в Краснодарском крае.