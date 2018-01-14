Фотосессия семьи из США шокировала Facebook

Вашингтон, 14 января. Семья из американского штата Миссури шокировала пользователей соцсетей своей неудачной фотосессией. Жуткие снимки якобы сделал профессиональный фотограф, однако обработку фото почему-то произвел в графическом редакторе Paint.

Историю пара рассказала на своей странице в Facebook. По словам американцев, за фотосессию они выложили 250 долларов, поверив словам фотографа о его профессионализме.

После съемки он заявил им, что фото нуждаются в обработке, поскольку на лица членов семьи падают некрасивые тени, после чего отретушировал их в Paint. В итоге «некрасивых теней» на фото не стало, однако и клиенты этого чудо-фотографа стали больше смахивать на манекенов.

Как отмечает «Инфореактор», эта история просто «взорвала» Сеть, пост с результатами фотосессии собрал 300 тысяч репостов и свыше 78 тысяч лайков.