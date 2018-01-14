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Автомобиль россиянки с ребенком и бабушкой забросали камнями в Польше
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    Автомобиль россиянки с ребенком и бабушкой забросали камнями в Польше

    10:37  14 Января 2018  /обновлено: 10:49  14 Января 2018
    257

    Автомобиль россиянки с ребенком и бабушкой забросали камнями в Польше

    Варшава, 14 января. Автомобиль семьи из России забросали камнями в центре польского города Гданьск. О ЧП рассказала владелица машины.

    По словам Екатерины М., в Польшу она прихала из Калининградской области со своей пожилой мамой и четырехлетней дочкой. Рано утром она прогревала машину во дворе, где они снимали апартаменты. Ее мать сажала ребенка в машину, как вдруг на них начали градом сыпаться камни. Обстрел устроили неизвестные из окна третьего этажа.

    Возмущенная женщина подчеркнула, что это была «не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло».

    При этом сотрудники полиции, которых она вызвала на место нападения, не прикладывали усилий по поиску и задержанию злоумышленников. Гораздо больше их интересовала законность пребывания россиян в Польше, на проверку чего они потратили почти час.

    В автомобиле оказалось разбитым заднее стекло. Расходы по замене пообещала взять на себя страховая фирма, пишет РИА Новости.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #вандалы #польша #камни
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