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Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия
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    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    10:39  14 Января 2018  /обновлено: 10:50  14 Января 2018
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    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    Москва, 14 января. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала восемь нарушений режима перемирия за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

    По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

    Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо, Латакия и Дамаск, следует из сообщения Минобороны РФ.

    Турецкая сторона сообщила о том, что случаев стрельбы зафиксировано не было.

    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    Отмечается, что большинство случаев хаотичной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения пришлись на районы,подконтрольные экстремистам группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

    Напомним, 6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Такое заявление российский лидер сделал на авиабазе в сирийском Хмеймиме, выступая перед российскими военнослужащими.

    Путин также отметил существенную роль ВКС РФ в успешных операциях в САР. 

    Владимир Путин. Биография

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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