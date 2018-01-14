Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

Москва, 14 января. Россия в комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республике зафиксировала восемь нарушений режима перемирия за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

По данным военного ведомства РФ, ситуация в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

#СИРИЯ

Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (14 января 2018 г.)https://t.co/mcAQh3MvHv pic.twitter.com/cYA51q0ysk — Минобороны России (@mod_russia) January 14, 2018

Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала 8 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо, Латакия и Дамаск, следует из сообщения Минобороны РФ.

Турецкая сторона сообщила о том, что случаев стрельбы зафиксировано не было.

Отмечается, что большинство случаев хаотичной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения пришлись на районы,подконтрольные экстремистам группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Напомним, 6 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Такое заявление российский лидер сделал на авиабазе в сирийском Хмеймиме, выступая перед российскими военнослужащими.

Путин также отметил существенную роль ВКС РФ в успешных операциях в САР.

Владимир Путин. Биография

1 Организация запрещена на территории РФ.