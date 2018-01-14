Сменивший пол информатор WikiLeaks Мэннинг метит в сенат США

Вашингтон, 14 января. Сменивший пол информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) планирует заняться политикой и баллотироваться в сенат США.

По данным Associated Press, Мэннинг метит на место сенатора-демократа Бена Кардена, который в ноябре намерен переизбраться на третий срок. Как уточняет агентство, Федеральная избирательная комиссия получила документы Мэннинг на этой неделе, пишет RT.

Напомним, Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, касающиеся военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.

В 2010 году его арестовали, а в 2013 году осудили на 35 лет лишения свободы, но позже освободили досрочно.

После операции по смене пола Мэннинг стал называть себя Челси. Свое первое фото после освобождения она опубликовала в Twitter в мае.