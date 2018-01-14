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Украина
Стало известно, от чего сходят с ума украинцы
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    Стало известно, от чего сходят с ума украинцы

    10:54  14 Января 2018  /обновлено: 10:54  14 Января 2018
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    Стало известно, от чего сходят с ума украинцы

    Киев, 14 января. Статистические данные, опубликованные министерством здравоохранения Украины, свидетельствуют о том, что почти 1,5 млн украинцев в 2016 году были признаны страдающими от различного рода психических заболеваний. Как сообщает украинский Минздрав, главной причиной расстройств психики у украинцев стало употребление спиртных напитков.

    В общей сложности от различного рода психических расстройств страдает больше 3% населения Украины. Примерно у 700 тысяч расстройства связаны с употреблением спиртных напитков — это алкоголики, страдающие зависимостью от «зеленого змия», а также те, у кого родимая горилка вызывает психозы или амнезию.

    Стало известно, от чего сходят с ума украинцы

    На втором и третьим местах в «топ-5» психических заболеваний на Украине оказались расстройства, связанные с травмами и дисфункциями мозга — возрастные или полученные в результате травм, и психические расстройства у лиц, признанных страдающими умственной отсталостью всех степеней. 

    Четвертое место по распространенности заняли шизоидные и шизоаффективные расстройства — таких в 2016 году украинские медики насчитали более 170 тысяч человек. На последнем месте в «топ-5» оказались неврозы — депрессии, тревожные расстройства, фобии. Можно предположить, что их распространенность сильно подстегнул гражданский конфликт на востоке Украины, а также катастрофическая ситуация в украинской экономике.

    Стало известно, от чего сходят с ума украинцы

    Как отмечают в Минздраве Украины, в статистику попали только «обследованные» — то есть уже зарегистрированные пациенты, которые стоят на медицинском учете. Сколько на Украине сумасшедших на самом деле, точно сказать сложно — врачи предполагают, что от расстройств психики может страдать каждый третий украинец, а серьезными заболеваниями страдают более 2 млн человек, что выводит Украину на первое место в Европе по психическим заболеваниям.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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