Полевую кухню развернули на закрытой Керченской переправе из-за сильного ветра

Симферополь, 14 января. Для пассажиров закрытой из-за плохих метеоусловий Керченской паромной переправы открыли полевую кухню, сейчас организована доставка продуктов питания и воды.

Отмечается, что со стороны Крыма парома ожидают 213 автомобилей, а со стороны материковой части — 322. Сообщается, что все 24 часа в сутки работают медицинские пункты.

Причиной временной приостановки работы переправы стал мощный ветер, порывы которого достигают 20-25 метров в секунду, передает РИА Новости.

Напомним, в июне прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что строительство моста через Керченский пролив идет с опережением намеченного графика.В ходе прямой линии российский лидер подчеркнул, что нет сомнений в том, что все планы будут реализованы точно в срок и качественно.

В ноябре 2017 года главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская предложила назвать Крымский мост «Президентским», потому что именно благодаря президенту России Владимиру Путину началось строительство конструкции.