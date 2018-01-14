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Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки
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    Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки

    10:03  14 Января 2018  /обновлено: 10:03  14 Января 2018
    1369

    Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки

    Луганск, 14 января. В Луганской народной республике (ЛНР) заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.

    По информации пресс-службы, за минувшие сутки обстрелов со стороны киевских силовиков не было.

    «Режим прекращения огня соблюдался», — уточнили в военном ведомстве.

    В конце декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию обстановки на юго-востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря. Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

    Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече лидера РФ Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной группе по Донбассу Виктором Медведчуком. 

    По словам официального представителя Кремля, такая встреча была.

    «Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом», — подчеркнул Песков.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #днр #россия #всу #донбасс #луганск
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