Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки
Луганск, 14 января. В Луганской народной республике (ЛНР) заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.
По информации пресс-службы, за минувшие сутки обстрелов со стороны киевских силовиков не было.
«Режим прекращения огня соблюдался», — уточнили в военном ведомстве.
В конце декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию обстановки на юго-востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря. Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая территорию ДНР и ЛНР.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече лидера РФ Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной группе по Донбассу Виктором Медведчуком.
По словам официального представителя Кремля, такая встреча была.
«Вы знаете, что Медведчук занимается гуманитарными вопросами, уполномочен ими заниматься, в том числе. Он является одним из инициаторов обмена удерживаемыми лицами. Он неоднократно эти темы обсуждал напрямую с президентом», — подчеркнул Песков.