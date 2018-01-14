Донбасс: в ЛНР заявили об отсутствии нарушений со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 14 января. В Луганской народной республике (ЛНР) заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба народной милиции ЛНР.

По информации пресс-службы, за минувшие сутки обстрелов со стороны киевских силовиков не было.

«Режим прекращения огня соблюдался», — уточнили в военном ведомстве.

В конце декабря 2017 года стало известно, что участники контактной группы в ходе переговоров по урегулированию обстановки на юго-востоке Украины договорились установить перемирие в Донбассе с полуночи 23 декабря. Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая территорию ДНР и ЛНР.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о встрече лидера РФ Владимира Путина с представителем Киева в гуманитарной группе по Донбассу Виктором Медведчуком.

По словам официального представителя Кремля, такая встреча была.