Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье

Иркутск, 14 января. В трех городах Иркутской области на базе общественных приемных партии «Единая Россия» проходит сбор подписей граждан в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на предстоящих выборах. 14 января объявлен Единым днем сбора подписей в Иркутске, Братске и Ангарске.

Сбор подписей в поддержку действующего президента начался в Приангарье 9 января. Работа сборщиков в Единый день сбора подписей будет согласована с работой общественных приемных «Единой России», сообщают местные СМИ.

Напомним, президент Владимир Путин баллотируется на новый срок на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия», тем не менее, заявила о поддержке действующего президента — глава партии Дмитрий Медведев заявил о том, что единороссы окажут Путину «всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем». Как отметили в партии, самостоятельное выдвижение позволит Путину «опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста».