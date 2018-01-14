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Общество
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Россия
Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье
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    Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье

    9:58  14 Января 2018  /обновлено: 9:58  14 Января 2018
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    Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье

    Иркутск, 14 января. В трех городах Иркутской области на базе общественных приемных партии «Единая Россия» проходит сбор подписей граждан в поддержку выдвижения президента Владимира Путина на предстоящих выборах. 14 января объявлен Единым днем сбора подписей в Иркутске, Братске и Ангарске.

    Сбор подписей в поддержку действующего президента начался в Приангарье 9 января. Работа сборщиков в Единый день сбора подписей будет согласована с работой общественных приемных «Единой России», сообщают местные СМИ.

    Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье

    Напомним, президент Владимир Путин баллотируется на новый срок на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия», тем не менее, заявила о поддержке действующего президента — глава партии Дмитрий Медведев заявил о том, что единороссы окажут Путину «всю возможную поддержку и сейчас, и в будущем». Как отметили в партии, самостоятельное выдвижение позволит Путину «опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста».

    Единый день сбора подписей в поддержку Путина на выборах-2018 проходит в Приангарье

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #выборы-2018
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