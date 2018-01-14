Стали известны обстоятельства гибели двоих туристов в Хакасии

Абакан, 14 января. Двое молодых туристов-экстремалов погибли в Хакасии в результате схода снежной лавины. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Хакасия.

Вчера вечером в ГУ МЧС РФ в Абакане сообщили о сходе лавины, под которую попала группа туристов-экстремалов, который отправились в поселок Приисковое на севере Хакасии покататься на снегоходе. На поиски туристов была направлена группа МЧС из десяти человек на снегоходах. По различным данным, в группе было шесть или семь туристов.

Еще до прибытия группы МЧС стало известно, что двое туристов погибли, заваленные снежной массой. Остальные не пострадали и смогли самостоятельно вернуться в Приисковое. Как сообщает МЧС, с родственниками погибших работает психолог ГУ МЧС РФ по Хакасии.