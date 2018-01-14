Цымбалюк оконфузился: Подлодка «Запорожье» «пойдет в атаку» на Донбасс

Москва, 14 января. Украинский журналист Роман Цымбалюк оконфузился, заявив в прямом эфире о том, что подводная лодка «Запорожье» всплывет в Азовском море и перепугает бойцов Донбасса возле города Новоазовск под Мариуполем.

В рамках телевизионной передачи украинский журналист оконфузился, заявив о том, что после передачи имущества флота Украине, подводная лодка «Запорожье» «всплывет в Азовском море и напугает бойцов Донбасса возле Новоазовска», пишет «Политэксперт».

После его заявления в студии раздался громкий смех, а ведущий рассказал скандальному журналисту, что глубина Азовского моря составляет примерно 13 метров. Именно по этой причине эксплуатировать субмарины для морских маневров там нереально.

Кроме того, депутат Государственной думы России Константин Затулин, который также присутствовал на ток-шоу в качестве эксперта, объяснил опальному корреспонденту, что «Запорожье» находится в плохом техническом состоянии.

Подводная лодка приварена к причалу, потому что в противном случае она просто пойдет ко дну, отметил российский политик.

Напомним, 14 декабря минувшего года скандальный корреспондент Цымбалюк на традиционной пресс-конференции президента России Владимира Путина задал вопрос о якобы российском контингенте войск в Донбассе.

Путин подчеркнул, что российской армии на территории Донбасса нет. Кроме того, российский лидер затронул тему обмена задержанными с Украиной и отметил, что данным вопросом занимается киевский политик Виктор Медведчук.

При этом присутствующие в зале журналисты назвали вопрос Цымбалюка «провокацией», а украинцы в Сети назвали вопрос корреспондента «хамством».