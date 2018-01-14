Хорошая и конструктивная: Антонов рассказал о встрече с Хантсманом в США

Москва, 14 января. Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что обсудил накануне с американским послом в России Джоном Хантсманом улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Встреча послов прошла в минувший четверг, 11 января. В Госдепе США сообщали, что Хантсман прибыл в американскую столицу для проведения регулярных консультаций.

Антонов заявил, что обсудил с американским коллегой, «как улучшить российско-американские отношения».

«К сожалению, было признано, что в одночасье сделать это невозможно, потребуется много усилий с той и с другой стороны. Мы проанализировали все двусторонние озабоченности, все двусторонние проблемы», — передает РИА Новости слова Антонова.

Он подчеркнул, что в ходе встречи с Хантсманом были отмечены «совместные шаги», что действительно «очень важно».

Антонов отметил, что «Хантсман является умным и толковым профессионалом».

«Я полагаю, что встреча прошла хорошая, встреча прошла конструктивная», — резюмировал российский дипломат.

Напомним, как сообщала «Газета.Ru», президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что нормализация отношений РФ и США зависит от американской стороны.

Российский лидер решительно подчеркнул, что от Москвы нормализация двусторонних контактов не зависит. Путин объяснил, что отношения будут активно развиваться лишь тогда, когда в США «проявят добрую волю, смогут набраться мужества и поймут, что американская сторона сама заинтересована в улучшении отношений».

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