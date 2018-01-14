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Общество
Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасном жиросжигателе из Великобритании
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    Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасном жиросжигателе из Великобритании

    9:16  14 Января 2018  /обновлено: 9:16  14 Января 2018
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    Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасном жиросжигателе из Великобритании

    Москва, 14 января. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности продающегося в Интернете и социальных сетях популярного жиросжигателя DNP. Как указано в срочном сообщении на сайте ведомства, в Великобритании были зафиксированы случаи причинения вреда здоровью и жизни людей, которые употребляли данный препарат.

    Данный препарат содержит вещество под названием 2,4-динитрофенол, который «не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», подчеркнули в Роспотребнадзоре. В России препарат замечен в продаже в соцсетях, например, в «ВКонтакте».

    «Вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь», — отмечает надзорное ведомство.

    Ранее в 2017 году британские СМИ сообщили о гибели молодой девушки Бет Шипси, которая приняла у себя дома слишком большое количество жиросжигателя DNP. Еще живую, ее доставили в госпиталь в Уорчестере, однако врачи некоторое время не подходили к ней, занимаясь более неотложными случаями. В результате девушка скончалась в реанимации. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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