Роспотребнадзор предупредил о смертельно опасном жиросжигателе из Великобритании

Москва, 14 января. Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности продающегося в Интернете и социальных сетях популярного жиросжигателя DNP. Как указано в срочном сообщении на сайте ведомства, в Великобритании были зафиксированы случаи причинения вреда здоровью и жизни людей, которые употребляли данный препарат.

Данный препарат содержит вещество под названием 2,4-динитрофенол, который «не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки», подчеркнули в Роспотребнадзоре. В России препарат замечен в продаже в соцсетях, например, в «ВКонтакте».

«Вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь», — отмечает надзорное ведомство.

Two die in plane crash, Beth Shipsey inquest day 1, man held after prostitute death fall Tomorrow's @worcesternews #trustednews #Worcester pic.twitter.com/xY0kzniSqs — Mike Maloney (@MikeMaloneyWN) January 8, 2018

Ранее в 2017 году британские СМИ сообщили о гибели молодой девушки Бет Шипси, которая приняла у себя дома слишком большое количество жиросжигателя DNP. Еще живую, ее доставили в госпиталь в Уорчестере, однако врачи некоторое время не подходили к ней, занимаясь более неотложными случаями. В результате девушка скончалась в реанимации.