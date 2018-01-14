Украинские артисты могут попасть под санкции за гастроли в России

Киев, 14 января. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания консультируется с медиа на предмет введения санкций для гастролирующих в России украинских артистов. Об этом заявил член совета Сергей Костинский.

Костинский рассказал, что в настоящее время Нацсовет проводит консультации с представителями СМИ и журналистами о введении санкций против гастролирующих в России артистов. По словам чиновника, представители медиа «готовы удалить их с плей-листа», но хотят обеспечения равных условий. Для того им требуется закон, который «точно может ограничить», что артист работает в «стране-агрессоре» и его не будут показывать.

Костинский считает, что введение санкций поможет продвижению артистов, которые пишут современные песни для Украины и Евросоюза, а не тех артистов, которые развлекают российскую аудиторию «с ее немного советскими вкусами».

Напомним, ранее телеканал «360» сообщил, что в минувшем году Украина не пустила 1,5 тысячи иностранцев из-за посещения Крыма. Среди не допущенных на территорию страны иностранных граждан оказались более ста артистов и деятелей культуры.