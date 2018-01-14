Турецкие танки направлены на границу с Сирией в провинции Хатай

Анкара, 14 января. Конвой Вооруженных сил Турции, включая как минимум пять танков, был направлен на границу с Сирией в южной турецкой провинции Хатай. Как сообщил анонимный источник в турецкой армии, колонна была отправлена в качестве подкрепления для пограничных частей в Хатае.

Турецкая провинция Хатай граничит двумя важными регионами Сирии — с неспокойной сирийской провинцией Идлиб, где продолжается наступление САА на силы террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», подконтрольные запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1», а также с самопровозглашенным кантоном сирийских курдов в Африне, к северу от Алеппо.

Turkish military convoy dispatched to Syrian border https://t.co/IQl0Y5QrcD pic.twitter.com/Eah5sB7Q5A — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) January 13, 2018

Куда именно были направлены турецкие подкрепления, неизвестно, однако ранее сообщалось, что сегодня турецкая артиллерия нанесла удары по позициям сил курдского «Демократического союза» (PYD), который в Анкаре считают союзником террористической «Рабочей партии Курдистана». Как заявили агентству Anadolu турецкие военные, целью ударов было предотвращение формирования «террористического коридора», который соединил бы контролируемые курдами территории, разделенные про-турецкими и турецкими силами на территории Сирии.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что в ходе своей беседы с представителями российских информационных агентств президент России Владимир Путин заявил, что организаторы нападения на авиабазу ВКС РФ в Сирии «Хмеймим» уже известны, и Турция не имеет отношения к этому инциденту.

1 Организация запрещена на территории РФ.