ЦИК назвал доверенных лиц Путина в Алтайском крае
Горно-Алтайск, 14 января. Центризбирком опубликовал первую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты и действующего главы России Владимира Путина.
В Алтайском Крае доверенными лицами президента стали председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса театра музкомедии Виктория Гальцева.
Напомним, согласно закону, кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц. Ранее телеканал «360» сообщил о регистрации 259 доверенных лиц Владимира Путина. В список вошли Николай Цискаридзе, Евгений Поддубный, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Лев Лещенко, Леонид Якубович и другие известные деятели культуры, работники СМИ и представители шоу-бизнеса.