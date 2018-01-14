ЦИК назвал доверенных лиц Путина в Алтайском крае

Горно-Алтайск, 14 января. Центризбирком опубликовал первую часть списка доверенных лиц кандидата в президенты и действующего главы России Владимира Путина.

В Алтайском Крае доверенными лицами президента стали председатель Совета Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Климов и актриса театра музкомедии Виктория Гальцева.

Напомним, согласно закону, кандидат в президенты может назначить до 600 доверенных лиц. Ранее телеканал «360» сообщил о регистрации 259 доверенных лиц Владимира Путина. В список вошли Николай Цискаридзе, Евгений Поддубный, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Лев Лещенко, Леонид Якубович и другие известные деятели культуры, работники СМИ и представители шоу-бизнеса.