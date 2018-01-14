Фильм с участием Путина «Валаам» покажут по телеканалу «Россия-1»

Москва, 14 января. Сегодня на телеканале «Россия-1» покажут документальный фильм Андрея Кондрашова «Валаам» с участием президента России Владимира Путина.

Фильм снимался в течение четырех сезонов на Валаамском архипелаге. В картине покажут уникальные кадры хроники и артефактов Валаамского монастыря, а также два интервью Владимира Путина.

Напомним, в опубликованном ранее трейлере фильма «Валаам» был показан отрывок, в котором Владимир Путин говорит о значении Валаамского монастыря для России. По словам президента, монастырем может гордиться не только Церковь, но и вся страна в целом.