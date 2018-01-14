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Захарова рассказала о своей работе в МИД РФ и увлечении музыкой
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    Захарова рассказала о своей работе в МИД РФ и увлечении музыкой

    7:59  14 Января 2018  /обновлено: 7:59  14 Января 2018
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    Захарова рассказала о своей работе в МИД РФ и увлечении музыкой

    Южно-Сахалинск, 14 января. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, на своем посту она оказалась благодаря своим навыкам и деловым качествам, а не из-за «специального выбора в пользу женщины». В интервью программе «Достучаться до звезды» пресс-секретарь российского дипломатического ведомства описала свой путь по карьерной лестнице, рассказав, что изначально хотела работать в МИД китаистом.

    «Да, я выиграла в лотерею, но я скупила все билеты», — отметила Захарова, подчеркнув, что в МИД считают, что «каждую должность должен занимать профессионал вне зависимости от половой или какой-то еще принадлежности».

    В беседе с ведущими ключевой работник МИД рассказала о своей жизни: по ее словам, на высокой должности она продолжает ходить за покупками в те же магазины, что и простые люди и представляется чиновником, чтобы укрепить престиж этого слова. Захарова отметила, что никогда не была «золотой молодежью».

    Захарова рассказала о своей работе в МИД РФ и увлечении музыкой

    «Золотая молодежь — это точно не про меня, дома этого никогда не было. Родители — отец работал дипломатом — всего добивались сами, у нас не было генетической заряженности на какую-то номенклатуру», — рассказала Захарова.

    Помимо работы пресс-секретарь МИД находит время для личных увлечений, последним из которых стала музыка.

    «Эта история началась, когда в небе над Сирией турецкими истребителем был сбит российский самолёт, и чудовищно погиб наш герой Пешков, — рассказала пресс-секретарь МИД. — У меня это вышло само, при этом пришла мелодия. Я не играю ни на каких музыкальных инструментах, не знаю нот, никогда не занималась музыкой. Просто пришёл текст с музыкой, я не могла их даже записать. Я напела на телефон».

    Захарова рассказала о своей работе в МИД РФ и увлечении музыкой

    Запись она отправила весной 2017 года известному российскому продюсеру Максу Фадееву, попросив помочь с оформлением песни.

    «Я прислала ему песню, проходит ровно столько времени, сколько длится эта запись, минуты три, звонит мне Фадеев и говорит, что песню будет петь Наргиз Закирова, и он забирает ее в продакшн», — рассказала Захарова.

    Отметим, что в конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин своим указом присвоил Марии Захаровой новый дипломатический ранг, повысив ее до чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #захарова
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