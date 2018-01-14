Губернатор Гавайев извинился за ошибочную ракетную тревогу

Гонолулу, 14 января. Губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж извинился за распространенное ранее ложное предупреждение о ракетной угрозе.

«Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент», — заявил Айдж на прошедшей в субботу в гавайской столице пресс-конференции.

Губернатор подтвердил, что ошибочная рассылка предупреждения произошла из-за человеческого фактора. По словам Айджа, сотрудник службы чрезвычайных ситуаций во время передачи смены нажал не на ту кнопку, что привело к отправке сообщения на местные радиостанции и мобильные телефоны жителей штата.

Губернатор пообещал принять меры для того, чтобы подобные инциденты не повторялись.

Ранее телеканал «360» сообщил, что жители штата Гавайи получили предупреждение о приближении баллистической ракеты. В сообщении подчеркивалось, что тревога не является учебной.