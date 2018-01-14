Ракетный эсминец ВМС США покинул Черное море после учений с флотом Украины

Стамбул, 14 января. Сторожевые катера турецкого Военно-морских сил сопроводили покидающий акваторию Черного моря ракетный эсминец ВМС США USS Carney, который вернулся в Средиземное море после участия в совместных с украинским военным флотом учениях. Соответствующие сведения распространили турецкие наблюдатели, которые следят за движением военных кораблей через Босфор.

Turkish Coast Guard TCSG312 & TCSG19 escorted Arleigh Burke-class @USNavyEurope AEGIS guided-missile destroyer USS Carney DDG64 during its Mediterranean-bound Bosphorus transit pic.twitter.com/21Xomz2Rpz — Yrk Ik (@YorukIsik) January 13, 2018

Напомним, как сообщала «Газета.ru», в Черном море эсминец USS Carney принял участие в совместном учении типа PASSEX с Военно-морскими силами Украины. В России посещение Одессы эсминцем США с ракетным вооружением на борту назвали «недружественным шагом».

Ранее президент Владимир Путин заявил о готовности РФ передать Украине все оставшиеся в Крыму корабли украинского флота, а также авиационную технику и бронетехнику — «десятки кораблей и боевых самолетов». Глава государства отметил, что украинское военное имущество находится в плачевном состоянии, поскольку долгие годы никем не обслуживалось.