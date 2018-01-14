В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE

Москва, 14 января. В Сеть попало первое изображение смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года. Об этом сообщает Sunday Express.

На попавших в Сеть фотографиях изображены задние панели нового смартфона от Apple. На них видно, что светодиодная вспышка в iPhone SE будет расположена под камерой. Сама крышка будет полностью стеклянной.

Ранее сообщалось, что iPhone SE унаследует начинку от iPhone 7. Смартфон оснастят процессором Apple A10 Fusion, набором датчиков и сканером отпечатков пальцев. Собирать iPhone SE будут в Индии, цена смартфона на российском рынке составит от 35 до 45 тысяч рублей.