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В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE
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    В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE

    7:22  14 Января 2018  /обновлено: 7:22  14 Января 2018
    3672

    В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE

    Москва, 14 января. В Сеть попало первое изображение смартфона iPhone SE, выпуск которого намечен на лето 2018 года. Об этом сообщает Sunday Express.

    На попавших в Сеть фотографиях изображены задние панели нового смартфона от Apple. На них видно, что светодиодная вспышка в iPhone SE будет расположена под камерой. Сама крышка будет полностью стеклянной.

    В Сеть попал первый снимок нового iPhone SE

    Ранее сообщалось, что iPhone SE унаследует начинку от iPhone 7. Смартфон оснастят процессором Apple A10 Fusion, набором датчиков и сканером отпечатков пальцев. Собирать iPhone SE будут в Индии, цена смартфона на российском рынке составит от 35 до 45 тысяч рублей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #apple #смартфон #iphone se
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