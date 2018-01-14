Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» смогут попасть на годовую стажировку

Москва, 14 января. Не только победители, но и участники финалов и полуфиналов конкурса «Лидеры России» смогут получить шанс на годовую стажировку с выбранными наставниками. Как отметил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, пары из наставников и наставляемых будут формировать по принципу взаимной заинтересованности, и участники конкурса смогут стажироваться у лучших управленцев страны.

«Сто победителей финала гарантированно получают возможность пройти годовую стажировку у лучших управленцев страны, которые выступают наставниками в этом проекте. Все сто финалистов получат возможность по списку наставников записаться к тем, к кому они хотели бы попасть, — рассказал Кириенко, — у них гарантия того, что они получат кого-то из наставников. Но ничего не мешает наставнику выбрать не из ста, а из трехсот, из полуфиналистов, не прошедших в финал».

Как отметил замглавы президентской администрации, от победителей конкурса никто не будет требовать перехода на госслужбу — они смогут проявить себя там, где работают сейчас.

«Главное, что если они будут работать на свою страну, то в целом страна будет двигаться быстрее, будет конкурентоспособнее, и жизнь граждан будет изменяться более быстрыми темпами», — подчеркнул Кириенко.

Замглавы президентской администрации напомнил, что президент Владимир Путин внимательно следит за ходом конкурса «Лидеры России» и намерен встретиться с его победителями. При этом те, кто не смог прорваться в финал конкурса в прошлом году, получит такую возможность уже в 2018 — конкурс «Лидеры России» станет постоянным мероприятием. Финал конкурса пройдет в Сочи в феврале 2018 года.