Вашингтон, 14 января. В прошедшие в США президентские выборы в 2016 году вмешивались американские, а не российские спецслужбы. Об этом на портале Consortiumnews.com сообщил бывший аналитик ЦРУ, правозащитник Рэймонд Макговерн.

Бывший аналитик ЦРУ утверждает, что у него есть доказательства того, что в выборы в 2016 году вмешивались «ключевые элементы американского разведывательного сообщества».

«Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем», — пишет Макговерн.

Макговерн напоминает о прослушивании телефонов сотрудников предвыборного штаба президента США Дональда Трампа агентами ФБР и других эпизодах сомнительных действий американских спецслужб.