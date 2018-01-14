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Бондарев прокомментировал упоминание России в ядерной доктрине США
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    Бондарев прокомментировал упоминание России в ядерной доктрине США

    6:35  14 Января 2018  /обновлено: 6:35  14 Января 2018
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    Бондарев прокомментировал упоминание России в ядерной доктрине США

    Москва, 14 января. Критикуя Россию в своей ядерной доктрине США пытаются «валить с больной головы на здоровую». Такое мнение в комментарии РИА Новости озвучил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

    Несекретную часть ядерной доктрины Соединенных Штатов в пятницу опубликовали западные СМИ. В документе утверждается, что Россия уклоняется от предложения США по новому раунду разоружения, отвергает свои обязательства по ряду соглашений или избегает их выполнения. Бондарев отметил, что в стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Россия и КНР названы главными «угрозами».

    «Мы прекрасно понимаем, что «угроза» в американской трактовке — не то, что нарушает интересы безопасности, целостности, свободы и благополучия их страны, а то, что подрывает претензии США на мировую гегемонию», — подчеркнул сенатор.

    По словам Бондарева, в ядерной доктрине Соединенные Штаты «пытаются валить с больной головы на здоровую, приписывая нам то, в чем обвиняют их самих».

    Сенатор подчеркнул, что Россия рассматривает ядерное оружие как «систему сдерживания крупномасштабной агрессии» и напомнил, что представители Соединенных Штатов периодически говорят о «превентивном ядерном ударе» против различных государств.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин назвал агрессивной стратегию НАТО. Путин заявил о нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года со стороны США и о создании наступательной инфраструктуры Североатлантического альянса в Европе.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #совфед #бондарев
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