В Киеве назвали «низкопробной подделкой и фейком» обязательство Порошенко не вредить России

Киев, 14 января. Администрация президента Украины назвала фейком и подделкой опубликованные в СМИ документы, в которых Петр Порошенко обещает ФСБ не участвовать в направленной против России деятельности.

«Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком» — говорится в заявлении.

Якобы написанное Петром Порошенко в 2007 году обращение в Федеральную службу безопасности опубликовал грузинский телеканал «Рустави-2». В заявлении Порошенко обязался не действовать против России и неукоснительно соблюдать российские законы.

В другом заявлении политик, якобы, утверждает, что не причастен к антироссийской кампании президента Украины Виктора Ющенко, сообщает Газета.ru.