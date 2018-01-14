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Украина
В Киеве назвали «низкопробной подделкой и фейком» обязательство Порошенко не вредить России
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    В Киеве назвали «низкопробной подделкой и фейком» обязательство Порошенко не вредить России

    6:05  14 Января 2018  /обновлено: 6:05  14 Января 2018
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    В Киеве назвали «низкопробной подделкой и фейком» обязательство Порошенко не вредить России

    Киев, 14 января. Администрация президента Украины назвала фейком и подделкой опубликованные в СМИ документы, в которых Петр Порошенко обещает ФСБ не участвовать в направленной против России деятельности.

    «Обнародованные так называемые «документы» от имени Петра Порошенко являются низкопробной подделкой и фейком» — говорится в заявлении.

    Якобы написанное Петром Порошенко в 2007 году обращение в Федеральную службу безопасности опубликовал грузинский телеканал «Рустави-2». В заявлении Порошенко обязался не действовать против России и неукоснительно соблюдать российские законы.

    В другом заявлении политик, якобы, утверждает, что не причастен к антироссийской кампании президента Украины Виктора Ющенко, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #украина #порошенко #обязательства
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