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Украина
Украинцы удивили СМИ отношением к конфликту в Донбассе
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    Украинцы удивили СМИ отношением к конфликту в Донбассе

    5:43  14 Января 2018  /обновлено: 5:44  14 Января 2018
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    Украинцы удивили СМИ отношением к конфликту в Донбассе

    Киев, 14 января. Украинцы винят себя в том, что допустили конфликт в Донбассе и призывают к переговорам Порошенко и Захарченко.

    На отличия точки зрения простых украинцев от официальной позиции руководства страны обратил внимание украинский журналист Глеб Простаков. На своей страничке в социальной сети Facebook он рассказал об опросе, который провел один из популярных запорожских сайтов. Жителей города спрашивали, кого они винят в войне на юго-востоке страны.

    По словам Простакова, один из опрошенных ответил, что «мы виноваты, потому что допустили». Другие опрошенные пошли еще дальше и высказали «крамолу крамольную». Журналист отмечает, что опрошенные заявили о необходимости проведения прямых переговоров между президентом Украины Петром Порошенко и главой Донецкой народной республики Александром Захарченко.

    Журналист отметил, что в связи с результатами опроса возникает вопрос «Что делать?». Ответа он предлагает всего два. Закрутить гайки «чтобы чинно, титульно и совсем тоталитарно», либо признать, что есть разные взгляды на происходящее в стране и «нет плохих и хороших граждан Украины».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #донбасс #украина
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