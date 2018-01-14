Клинцевич прокомментировал итоги первого тура выборов в Чехии

Москва, 14 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал предварительные результаты президентских выборов в Чехии. Свое мнение сенатор выразил в социальной сети Facebook.

После подсчета результатов на 95% избирательных участков победу в первом туре президентских выборов одерживает действующий глава Чехии Милош Земан. Земан известен стремлением развивать российско-чешские отношения.

Франц Клинцевич написал, что не будет гадать о том, как закончатся президентские выборы в Чехии. Сенатор отметил, что в любом случае говорить о серьезной коррекции отношений между Россией и Евросоюзом преждевременно. В то же время политик подчеркнул, что процесс изменения идет.

«Но пусть меня поправят специалисты, — все это в определенной степени напоминает тектонические природные сдвиги, - вроде ничего не меняется, но процесс идет, — написал Клинцевич. — И в конце концов не имеет значения, кто победит на президентских выборах в Чехии. Процесс не остановить».

Напомним, в конце ноября прошлого года Милош Земан посетил Россию и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает Газета.ru, на встрече Путин заявил, что нормализация отношений между Россией и Евросоюзом отвечала бы общим интересам.