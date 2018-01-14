Порошенко обещал не участвовать в направленной против России деятельности

Киев, 14 января. Президент Украины Петр Порошенко, добиваясь разрешения на въезд в Россию в 2007 году, обещал не участвовать в направленной против РФ деятельности. Об этом сообщает «Политика сегодня».

По данным издания, в феврале 2007 года бывший в то время депутатом Верховной Рады Украины Петр Порошенко направил в ФСБ ряд заявлений. В них политик сообщал, что в период пребывания в России обязуется соблюдать российские законы и не принимать участия в направленной против РФ деятельности. В другом заявлении Порошенко заявлял, что не имеет отношения к бывшему президенту Украины Виктору Ющенко.

Напомним, Петр Порошенко не редко покидает Украину по личным делам. Ранее стало известно, что украинский президент отправился с семьей отдыхать на Мальдивы. Президент России Владимир Путин прокомментировал вояж украинского коллеги, заявив, что тот «богатый человек, и может себе позволить выехать с семьей за границу».