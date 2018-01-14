В Палестине попросили исламские страны о финансировании после угроз США

Каир, 14 января. Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) обратился к исламским странам с призывом обеспечить финансирование своих структур. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООП отметили, что финансирование Палестине необходимо в свете угроз США прекратить финансовую помощь Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).

«Призываем обеспечить финансирование через ООП — единственного законного представителя палестинского народа, для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным», — говорится в заявлении ООП.

Обращение организации появилось после того, как США заморозили выплату 125 млн долларов БАПОР.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что глава Палестины и председатель движения ФАТХ Махмуд Аббас планирует посетить Россию и встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в первой половине февраля. Аббас хочет обсудить с президентом России ситуацию на Ближнем Востоке.