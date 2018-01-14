Шмелева рассказал, как получила предложение возглавить предвыборный штаб Путина

Москва, 14 января. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева рассказала, как получила предложение стать сопредседателем предвыборного штаба президента России Владимира Путина. Об этом Шмелева рассказала в интервью RT.

Шмелева отметила, что Владимир Путин давно занимается центром «Сириус», считает его важным и системным проектом. Несколько рабочих встреч с президентом России у руководителя центра было в конце прошлого года, но тогда Владимир Путин еще не решил баллотироваться. Пожелание президента видеть Шмелеву в качестве сопредседателя предвыборного штаба поступило позже.

«И после того, как уже прошла встреча избирателей, было передано предложение войти в состав штаба и стать сопредседателем», — сообщила руководитель центра «Сириус».

Шмелева отметила, что испытывает двойственные ощущения, так как это « и большая ответственность, и большое доверие, и большие возможности».

Напомним, Владимир Путин назвал руководителя центра «Сириус» сопредседателем своего предвыборного штаба 10 января. Помимо Шмелевой, сопредседателями стали генеральный директор ПАО «Камаз» Сергей Когогин и руководитель медицинского исследовательского центра им. Рогачева Александр Румянцев.