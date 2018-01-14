В Великобритании пытали и убили помогавшего украинским военным волонтера

Лондон, 14 января. В Великобритании пытали, убили и сожгли в машине помогавшего украинским военным волонтера. Об этом со ссылкой на сообщения сослуживцев погибшего в социальных сетях сообщает New Inform.

По данным издания, погиб 33-летний уроженец Литвы Микус Альпс. Тело волонтера нашли в сгоревшем автомобиле на британском острове Гернси. По данным сослуживцев Альпса, перед смертью его пытали.

«Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона», — говорится в заявлении.

Согласно размещенному сослуживцами Альпса сообщению, погибший участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона запрещенной в России организации УДА. Сообщается, что Альпс вез на Украину термобелье и бронежилеты.